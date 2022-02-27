Домашний матч «Спартака» с «Лейпцигом» может пройти в Ереване

Бывший акционер «Спартака» Джеван Челоянц предложил московскому клубу сыграть домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» в Ереване (Армения), информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
В «Спартаке» не исключили возможность проведения домашней еврокубковой игры именно в Ереване. Матч должен состояться 17 марта.
Напомним, «Спартак» выиграл свою группу Лиги Европы с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией», напрямую пробившись в 1/8 финала турнира. Первые матчи этой стадии пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.
Напомним, в ближайшее время сборные России и Украины, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.
- 27 февраля 2022
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