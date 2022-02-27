Хави хочет видеть защитника «Наполи» в «Барселоне»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах игрока заинтересована «Барселона», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio.



По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Хави хочет видеть Кулибали в «Барсе». Каталонцы смогут подписать игрока только в том случае, если неаполитанцы будут готовы продать сенегальца по приемлемой цене.



В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в 23 матчах за «Наполи» в итальянской Серии А и Лиге Европы, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт сенегальского защитника истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 45 млн.

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