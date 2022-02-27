«Стяуа» отправил автобус клуба к границе с Украиной. Беженцев разместят в отеле команды

Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали помогает украинским беженцам.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Эмануэль Рошу, Бекали направил несколько автобусов к румыно-украинской границе. Бизнесмен готов забрать беженцев и разместить их в отеле команды в Бухаресте.



Отмечается, что Бекали отправил все возможные автобусы, включая транспорт первой команды «Стяуа».



После 27 сыгранных туров в чемпионате Румынии «Стяуа» располагается на втором месте в турнирной таблице, имея в своём активе 59 очков. Лидирует в соревнованиях «ЧФР Клуж», за 28 матчей команда набрала 70 очков.



Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, РФ начала специальную военную операцию на территории Украины.