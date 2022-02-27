«Спартак» сообщил о приоритетном варианте места проведения домашнего матча с «Лейпцигом»

Московский «Спартак» рассматривает приоритетным вариантом для проведения домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» Баку. Об этом сообщил глава пресс-службы команды Дмитрий Зеленов.
«Приоритетный вариант проведения матча с «Лейпцигом» — Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждём конкретики», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы как победитель своей группы, в которую входили «Наполи», «Лестер» и «Легия». «РБ Лейпциг», занявший на групповом этапе Лиги чемпионов третье место, сначала прошёл стадию плей-офф Лиги Европы (1/16 финала), где одолел «Реал Сосьедад».
Первый матч между «Лейпцигом» и «Спартаком» пройдёт 10 марта в Германии. Ответный — 17 марта.
- 27 февраля 2022
-
18:54
-
18:42
-
18:41
-
18:29
-
18:27
-
18:25
-
17:56
-
17:54
-
17:41
-
17:34
-
17:22
-
17:22
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:38
-
15:24
-
15:15
-
15:06
-
14:44
-
14:31
-
14:07
-
14:02
-
14:00
-
13:39
-
13:16
-
13:09
-
13:01
-
12:59
-
12:35