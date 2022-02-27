«Челси» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на финал Кубка лиги

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на финальный матча Кубка английской лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».



«Челси»: Менди, Чалоба, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо, Маунт, Хаверц, Пулишич.



Запасные: Аррисабалага, Джеймс, Сарр, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Ньигес, Хадсон-Одои, Лукаку, Вернер.



«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Алькантара, Хендерсон, Диас, Салах, Мане.



Запасные: Алисон, Цимикас, Конате, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Жота, Ориги.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. В роли резервного рефери выступит Эндрю Мэдли.