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«Вест Хэм» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голу Соучека в день рождения

«Вест Хэм» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голу Соучека в день рождения
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Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 59-й минуте отличился полузащитник Томаш Соучек, ему ассистировал Майкл Антонио. Отметим, что чех забил в свой день рождения, сегодня ему исполнилось 27 лет.

Победный мяч Соучека:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Крейг Поусон.

«Вест Хэм Юнайтед» набрал 45 очков в 27 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (40) — на 8-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити» (66).

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
27 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Соучек – 59'
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