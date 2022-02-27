«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего ПСВ и полузащитника «Спортинга»

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего ПСВ Коди Гакпо и полузащитника «Спортинга» Жоау Пальиньи. Об этом сообщает The Mirror.

26-летний Пальинья находится в структуре «Спортинга» с 2013 года. В 30 матчах нынешнего сезона португальский полузащитник отметился тремя голевыми передачами. Контракт футболиста истекает в 2026 году. Рыночная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в € 26 млн.

22-летний Гакпо — воспитанник ПСВ. За первую команду нидерландского клуба нападающий провёл 121 матч, в которых забил 34 гола и отдал 31 голевую передачу. Соглашение Гакпо с ПСВ истекает в 2026 году. Стоимость нападающего оценивается в € 22 млн.

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в 27-м туре АПЛ:

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