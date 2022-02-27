«РБ Лейпциг» обыграл «Бохум». У Тедеско семь побед в 10 матчах чемпионата во главе «быков»

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Рурштадион» в Бохуме в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» принимал «РБ Лейпциг». Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит во втором тайме. На 82-й минуте отличился полузащитник Кристофер Нкунку, ему ассистировал Бенджамин Хенрихс.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Брих. Ему помогали ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Харм Осмерс.



После назначения экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско на пост главного тренера «Лейпцига» команда одержала семь побед в чемпионате, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. «Быки» набрали 40 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Бохум» (29) идёт на 11-й позиции.