«РБ Лейпциг» обыграл «Бохум». У Тедеско семь побед в 10 матчах чемпионата во главе «быков»

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Рурштадион» в Бохуме в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» принимал «РБ Лейпциг». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит во втором тайме. На 82-й минуте отличился полузащитник Кристофер Нкунку, ему ассистировал Бенджамин Хенрихс.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Брих. Ему помогали ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Харм Осмерс.
После назначения экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско на пост главного тренера «Лейпцига» команда одержала семь побед в чемпионате, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. «Быки» набрали 40 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Бохум» (29) идёт на 11-й позиции.
- 27 февраля 2022
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