Червиченко: в Баку у «Спартака» будет больше поддержки, чем у «Лейпцига». Нормальный выбор

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что красно-белые могут провести домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» в Баку.
«Вариант сыграть домашний матч «Спартака» в Лиге Европы в Баку — нормальный выбор, ничего не имею против. Баку — нейтральный город, истерии там точно не будет.
Воздушное пространство с Азербайджаном открыто, может быть, кто-то из болельщиков полетит на игру. Возможно, туда придут местные болельщики, и у «Спартака» будет больше поддержки, чем у «Лейпцига», — рассказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб рассматривает Баку в качестве приоритетного варианта для проведения домашнего матча с «Лейпцигом».
Решение о допуске зрителей на матч будет принято позже.
- 27 февраля 2022
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