Червиченко: в Баку у «Спартака» будет больше поддержки, чем у «Лейпцига». Нормальный выбор

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что красно-белые могут провести домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» в Баку.



«Вариант сыграть домашний матч «Спартака» в Лиге Европы в Баку — нормальный выбор, ничего не имею против. Баку — нейтральный город, истерии там точно не будет.



Воздушное пространство с Азербайджаном открыто, может быть, кто-то из болельщиков полетит на игру. Возможно, туда придут местные болельщики, и у «Спартака» будет больше поддержки, чем у «Лейпцига», — рассказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб рассматривает Баку в качестве приоритетного варианта для проведения домашнего матча с «Лейпцигом».

Решение о допуске зрителей на матч будет принято позже.