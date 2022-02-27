«Барселона» — «Атлетик»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 27 на 28 февраля мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» примет «Атлетик». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Атлетик».



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Ему будут помогать ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Армандо Рамо.



После 24 сыгранных туров «Барселона» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 42 очка. «Атлетик» (37) – на восьмом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (60). Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

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