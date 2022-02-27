Симеоне: «Атлетико» стал работать с другим уровнем агрессии и другим настроем

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Сельтой» (2:0) в 26-м туре испанской Ла Лиги.



«Атлетико» стал работать с другим уровнем агрессии и другим настроем. Результаты стали складываться в нашу пользу.



Растёт конкуренция внутри команды. Это лучшее, что могло произойти с командой. Если «Атлетико» сможет сохранять концентрацию, команда будет побеждать», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» в 26 матчах чемпионата Испании набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место.

Лоди забивает после заброса Кондогбиа и увеличивает преимущество «Атлетико»:

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