Попечители фонда «Челси» пока не управляют клубом. Они не хотят выглядеть как прикрытие

У владельца «Челси» Романа Абрамовича могут возникнуть проблемы при передаче управления клубом благотворительному фонду, сообщает The Telegraph.



По информации источника, попечители фонда всё ещё не согласились взять на себя управление «Челси». Отмечается, что они узнали о решении Абрамовича только в день объявления.



Попечители не уверены в идее владельца синих. Есть сомнения, совместимо ли управление клубом с законом о благотворительности и нужно ли для этого создавать какую-то другую организацию.



Кроме того, члены фонда не хотят прикрывать Абрамовича или выглядеть как прикрытие. Отмечается, что попечители фонда «Челси» не знают, будут ли введены санкции в отношении российского бизнесмена и какого они могут быть характера.



Напомним, вчера, 26 февраля, Роман Абрамович сообщил, что передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».

«Челси» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Зиеша:

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