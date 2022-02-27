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«Ахмат» обыграл «Уфу» и поднялся на 5-е место в РПЛ

«Ахмат» обыграл «Уфу» и поднялся на 5-е место в РПЛ
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Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречались местный «Ахмат» и «Уфа». Победу в игре одержала домашняя команда со счётом 2:1.

В добавленное к первому тайму время защитник башкирской команды Юрий Журавлёв открыл счёт в матче после передачи Олега Иванова. На 51-й минуте «Ахмат» получил право на пенальти: Эгаш Касинтура попал в лицо Марату Быстрову в своей штрафной площади. 11-метровый удар реализовал Игорь Коновалов: мяч после его удара пролетел под Александром Беленовым, который угадал направление удара. На 84-й минуте Александр Трошечкин с передачи Владислава Карапузова принёс «Ахмату» победу.

«Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Уфа» (16) — 15-я.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
27 февраля 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Журавлёв – 45+1'   1:1 Коновалов – 51' (пен)   2:1 Трошечкин – 84'
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