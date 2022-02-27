«Челси» — «Ливерпуль»: судья отменил гол Матипа после просмотра VAR

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках финального матча Кубка английской лиги сезона-2021/2022 играют «Челси» и «Ливерпуль».
На 67-й минуте отличился защитник красных Жоэль Матип, однако судья решил проверить эпизод на VAR, после чего отменил гол «Ливерпуля». Рефери заметил, что игрок находился в положении вне игры.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогают ему ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. В роли резервного рефери выступает Эндрю Мэдли.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».
В полуфинале Кубка английской лиги сезона-2021/2022 лондонский «Челси» в двухматчевом противостоянии одолел «Тоттенхэм Хотспур» (2:0, 1:0), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Арсенала» (0:0, 2:0). Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити».
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