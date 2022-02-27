Агаларов не забивает в РПЛ 4-й матч подряд. Он лучший бомбардир лиги

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов не сумел отличиться забитым мячом в матче 19-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2). Футболист, который является лучшим бомбардиром нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, не забивает в четвёртой игре подряд.



Ранее Агаларов не сумел отличиться в матчах со «Спартаком» (1:1), «Динамо» (0:2) и «Локомотивом» (0:2).



Напомним, 21-летний Агаларов с 13 голами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ. У ближайшего преследователя в лице нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на три гола меньше, но команда из Санкт-Петербурга проведёт свой матч в 19-м туре завтра, 28 февраля. Соперником коллектива Сергея Семака дома станет «Рубин».



Агаларов перешёл в «Уфу» из «Анжи» в январе 2020 года. Вторую часть прошлого сезона нападающий провёл на правах аренды за клуб Футбольной национальной лиги «Волгарь».