«Боруссия» Дортмунд не сумела обыграть «Аугсбург» в матче 24-го тура Бундеслиги

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал дортмундскую «Боруссию». Команды не сумели выявить победителя, счёт – 1:1.
На 35-й минуте полузащитник «Боруссии» Торган Азар вывел свою команду вперёд, ему ассистировал Махмуд Дауд. На 78-й минуте ответный мяч забил хавбек хозяев Ноа-Джоэль Саренрен-Базее.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Дениз Айтекин. Ему помогали ассистенты Кристиан Диц и Маркус Зинн. Резервный рефери – Михаэль Бахер.
После 24 туров дортмундская «Боруссия» располагается на втором месте в немецкой Бундеслиге. «Шмели» имеют в своём активе 50 очков. «Аугсбург» (23) – на 15-й строчке. Лидирует в соревнованиях мюнхенская «Бавария» (58).
- 27 февраля 2022
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