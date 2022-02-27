Бекхэм: ситуация на Украине разрушительна и ужасна. Сердце разрывается из-за детей

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о ситуации на Украине.



«Ситуация на Украине разрушительна и ужасна для её народа.



Как у любого родителя, у меня разрывается сердце, когда я вижу, как жизнь в зоне боевых действий влияет на невинных детей. По мере эскалации конфликта растут и потребности детей», — написал Бекхэм в «Инстаграме».



Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, РФ начала специальную военную операцию на территории Украины.

Новость по теме «Стяуа» отправил автобус клуба к границе с Украиной. Беженцев разместят в отеле команды