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Бекхэм: ситуация на Украине разрушительна и ужасна. Сердце разрывается из-за детей

Бекхэм: ситуация на Украине разрушительна и ужасна. Сердце разрывается из-за детей
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о ситуации на Украине.

«Ситуация на Украине разрушительна и ужасна для её народа.

Как у любого родителя, у меня разрывается сердце, когда я вижу, как жизнь в зоне боевых действий влияет на невинных детей. По мере эскалации конфликта растут и потребности детей», — написал Бекхэм в «Инстаграме».

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, РФ начала специальную военную операцию на территории Украины.

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