Россия будет выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна

Сборная России отныне будет выступать в матчах под эгидой ФИФА под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна.

«Бюро Совета ФИФА принимает первоначальные меры в связи с войной на Украине. ФИФА вновь хотела бы заявить об осуждении применения Россией силы во время её вторжения на Украину. Насилие никогда не будет решением, и ФИФА выражает глубочайшую солидарность со всеми людьми, затронутыми тем, что происходит на Украине.



ФИФА вновь призывает к срочному восстановлению мира и немедленному началу конструктивного диалога. ФИФА поддерживает тесный контакт с Украинской ассоциацией футбола и членами украинского футбольного сообщества, которые обращаются за поддержкой, чтобы покинуть страну до тех пор, пока продолжается нынешний конфликт.



Для решения вопросов, связанных с футболом, и в координации с УЕФА, бюро Совета ФИФА, в состав которого входят президент ФИФА и шесть президентов конфедераций, единогласно приняло первоочередные меры в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Что будет применяться до дальнейшего уведомления:



на территории Российской Федерации не будут проводиться международные соревнования, а «домашние» матчи проводятся на нейтральной территории и без зрителей. Команда, представляющая Россию, должна участвовать в любых соревнованиях под названием «Российский футбольный союз (РФС)», а не «Россия». В матчах с участием команд РФС не будет использоваться флаг или гимн России;



ФИФА продолжит постоянный диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация на Украине быстро не улучшится. Бюро Совета ФИФА остаётся в состоянии готовности принять любое из этих решений.



Важно отметить, что ФИФА твёрдо убеждена в том, что спортивное движение должно быть единым в своих решениях по этой теме и что спорт должен оставаться вектором мира и надежды.

Что касается предстоящих отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года, ФИФА приняла к сведению позиции, выраженные через социальные сети Польской футбольной ассоциацией, Футбольной ассоциацией Чехии и Шведской футбольной ассоциацией, и уже вступила в диалог со всеми этими футбольными ассоциациями. ФИФА будет оставаться с ними в тесном контакте, чтобы совместно искать подходящие и приемлемые решения.



Мысли ФИФА остаются со всеми, кого затронула эта шокирующая и тревожная ситуация», — сказано в заявлении организации.