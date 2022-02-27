Миранчук частично провёл тренировку в общей группе «Аталанты»
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук частично занимался в общей группе итальянского клуба с защитником Хосе Луисом Паломино и нападающим Луисом Мурьелем. Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, состояние тройки игроков будет оценено позднее. В настоящее время клуб из Бергамо продолжает подготовку к игре 27-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией». Встреча пройдёт 28 февраля и начнётся в 22:50 мск.
В последний раз 26-летний Миранчук выходил на поле 22 января в матче 23-го тура чемпионата страны с «Лацио» (0:0). Всего в нынешнем сезоне российский полузащитник в 16 матчах во всех турнирах забил гол и отдал три результативные передачи. Соглашение Миранчука с итальянским клубом истекает в 2024 году.
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