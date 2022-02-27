Сборная Польши после заявления ФИФА по-прежнему отказывается играть с Россией

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил, что местная национальная сборная по-прежнему не собирается играть полуфинал стыковых матчей к чемпионату мира в Катаре со сборной России.



«Сегодняшнее заявление ФИФА для нас неприемлемо. Наша позиция остается прежней: сборная Польши не будет играть с Россией в стыковом матче к чемпионату мира. Вне зависимости от названия российской команды», — написал Кулеша на своей странице в «Твиттере».



Напомним, сегодня, 27 февраля, ФИФА запретила сборной России использовать гимн и флаги на собственных матчах. Домашние игры команды, которая теперь будет называться «Российский футбольный союз», пройдут на нейтральных полях. Также встречи сборной не смогут посетить её болельщики.

Новость по теме Россия будет выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна