Сборная Польши после заявления ФИФА по-прежнему отказывается играть с Россией
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Президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил, что местная национальная сборная по-прежнему не собирается играть полуфинал стыковых матчей к чемпионату мира в Катаре со сборной России.
«Сегодняшнее заявление ФИФА для нас неприемлемо. Наша позиция остается прежней: сборная Польши не будет играть с Россией в стыковом матче к чемпионату мира. Вне зависимости от названия российской команды», — написал Кулеша на своей странице в «Твиттере».
Напомним, сегодня, 27 февраля, ФИФА запретила сборной России использовать гимн и флаги на собственных матчах. Домашние игры команды, которая теперь будет называться «Российский футбольный союз», пройдут на нейтральных полях. Также встречи сборной не смогут посетить её болельщики.
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