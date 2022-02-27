«Барселона» — «Атлетик»: Обамеянг вывел хозяев вперёд

В ночь с 27 на 28 февраля мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимает «Атлетик».



Счёт был открыт в первом тайме. На 37-й минуте нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг вывел свою команду вперёд.

Гол Обамеянга:

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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Атлетик».



Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогают ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Армандо Рамо.



После 24 сыгранных туров «Барселона» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 42 очка. «Атлетик» (37) – на восьмом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (60). Действующий чемпион Испании – «Атлетико».