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«Наполи» забил победный гол «Лацио» на 90+4 минуте и вышел на первое место в Серии А

«Наполи» забил победный гол «Лацио» на 90+4 минуте и вышел на первое место в Серии А
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Сегодня, 28 февраля, в матче 27-го тура итальянской Серии А на стадионе «Олимпико» в Риме встречались «Лацио» и «Наполи». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 2:1.

Счёт в матч на 62-й минуте открыл нападающий неаполитанцев Лоренцо Инсинье с передачи Элифа Элмаса. На 70-й минуте Инсинье оформил дубль, но VAR отменил этот гол. На 88-й минуте Педро сравнял счёт. На 90+4 минуте Фабиан Руис принёс своей команде победу.

«Наполи» набрал 57 очков и поднялся на промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, сравнявшись с «Миланом», который расположился ниже за счёт худших дополнительных показателей. «Лацио» (43) — 7-й.

Главным арбитром встречи был Марко Ди Белло, его помощниками — Маттео Пассери и Альберто Тегони, резервным — Франческо Коссо.

Италия - Серия А. 27-й тур
27 февраля 2022, воскресенье. 22:50 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Инсинье – 62'   1:1 Родригес – 88'   1:2 Руис – 90+4'
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