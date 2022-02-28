«Наполи» забил победный гол «Лацио» на 90+4 минуте и вышел на первое место в Серии А

Сегодня, 28 февраля, в матче 27-го тура итальянской Серии А на стадионе «Олимпико» в Риме встречались «Лацио» и «Наполи». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 2:1.
Счёт в матч на 62-й минуте открыл нападающий неаполитанцев Лоренцо Инсинье с передачи Элифа Элмаса. На 70-й минуте Инсинье оформил дубль, но VAR отменил этот гол. На 88-й минуте Педро сравнял счёт. На 90+4 минуте Фабиан Руис принёс своей команде победу.
«Наполи» набрал 57 очков и поднялся на промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, сравнявшись с «Миланом», который расположился ниже за счёт худших дополнительных показателей. «Лацио» (43) — 7-й.
Главным арбитром встречи был Марко Ди Белло, его помощниками — Маттео Пассери и Альберто Тегони, резервным — Франческо Коссо.
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