«Наполи» забил победный гол «Лацио» на 90+4 минуте и вышел на первое место в Серии А

Сегодня, 28 февраля, в матче 27-го тура итальянской Серии А на стадионе «Олимпико» в Риме встречались «Лацио» и «Наполи». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 2:1.



Счёт в матч на 62-й минуте открыл нападающий неаполитанцев Лоренцо Инсинье с передачи Элифа Элмаса. На 70-й минуте Инсинье оформил дубль, но VAR отменил этот гол. На 88-й минуте Педро сравнял счёт. На 90+4 минуте Фабиан Руис принёс своей команде победу.



«Наполи» набрал 57 очков и поднялся на промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, сравнявшись с «Миланом», который расположился ниже за счёт худших дополнительных показателей. «Лацио» (43) — 7-й.

Главным арбитром встречи был Марко Ди Белло, его помощниками — Маттео Пассери и Альберто Тегони, резервным — Франческо Коссо.