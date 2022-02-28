Сборная Швеции по-прежнему отказывается играть с Россией, несмотря на заявления ФИФА

Председатель Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон заявил, что местная национальная сборная по-прежнему не собирается играть полуфинал стыковых матчей к чемпионату мира в Катаре со сборной России.



«Наше мнение не изменилось. Ситуация на Украине также не изменилась из-за заявления ФИФА, поэтому наше решение остаётся в силе. Мы хотим поговорить с Польшей и Чехией, чтобы мы могли в унисон сообщить ФИФА то, что думаем. Мы ожидали более чёткой позиции от ФИФА.



Сложно представить, что нас накажут за нашу позицию. Если Швеции присудят техническое поражение, это будет роковая ошибка ФИФА», — цитирует Нильссона Fotbollskanalen.



Напомним, вчера, 27 февраля, ФИФА запретила сборной России использовать гимн и флаги на собственных матчах. Домашние игры команды, которая теперь будет называться «Российский футбольный союз», пройдут на нейтральных полях. Также встречи сборной не смогут посетить её болельщики.

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