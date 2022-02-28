Болельщики «Бенфики» поддержали Яремчука, украинец едва сдержал слёзы на поле
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Болельщики «Бенфики» поддержала украинского нападающего Романа Яремчука во время матча 24-го тура чемпионата Португалии с «Виторией Гимарайнш».
Яремчук начал матч на скамейке запасных и вышел на 62-й минуте. В этот момент стадион стал аплодировать Яремчуку и показывать флаги и плакаты с надписями «Остановите войну» и «Украина, мы с тобой». Яремчук едва сдержал слёзы.
Отметим, в момент выхода на замену Ян Вертонген передал Яремчуку капитанскую повязку.
Сам матч завершился победой «Бенфики» со счётом 3:0.
Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
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