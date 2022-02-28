Глава Польского футбольного союза назвал позорным решение ФИФА по сборной России

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша высказался по поводу решения ФИФА о проведении стыковых матчей к чемпионату мира в Катаре со сборной России.
«Из-за позорного решения ФИФА Польская футбольная федерация сегодня разослала письмо всем федерациям Европы. Мы представили нашу позицию и призвали их встать на нашу сторону. Ведь только вместе мы будем сильны», — написал Кулеша в своём «твиттере».
Ранее Кулеша объявил, что сборная Польши по-прежнему отказывается играть с Россией, несмотря на заявления ФИФА.
Напомним, сегодня, 27 февраля, ФИФА запретила сборной России использовать гимн и флаги на собственных матчах. Домашние игры команды, которая теперь будет называться «Российский футбольный союз», пройдут на нейтральных полях. Также встречи сборной не смогут посетить её болельщики.
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