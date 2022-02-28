Хави прокомментировал победу над «Атлетиком»

В ночь с 27 на 28 февраля мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Атлетик». Хозяева одержали победу – 4:0.

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результаты прошедшей встречи.

«Я ожидал победы, потому что команда постепенно становится всё лучше и лучше, игроки очень хорошо тренируются. «Атлетик» – отличная команда. Думаю, мы провели хорошую игру, уверенно отыграли в обороне и прессинговали после потери мяча. Ощущения отличные, я рад, что у нас есть гармония в отношениях с болельщиками.

Борьба за титул? На данный момент мы ничего не исключаем, но «Реал» очень силён. Надо стараться подниматься выше в турнирной таблице», – приводит слова Хави Marca.

После 25 сыгранных туров «Барселона» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 45 очков. «Атлетик» (37) – на восьмом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (60). Действующий чемпион Испании – мадридский «Атлетико».