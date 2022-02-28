Лопетеги прокомментировал победу в дерби с «Бетисом»: мы заслужили три очка

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Бетис». Хозяева одержали победу – 2:1.
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал прошедшую встречу.
«Мы заслужили три очка. У «Бетиса» хорошие игроки, но нам удалось справиться с напряжением. Это был важный матч, мы хотели доставить радость болельщикам. Фанаты придают команде дополнительную энергию.
Попытаемся хорошо подготовиться к следующему матчу с «Алавесом», победа в каждой игре очень важна», – приводит слова Лопетеги испанское издание Marca.
«Севилья» набрала 54 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Бетис» (46) — на 3-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (60). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».
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