Ибрагимович: я не закончу карьеру, пока не выиграю трофей с «Миланом»

40-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал одну вещь, из-за которой он не может завершить карьеру.

«Моё будущее – это футбол, мой мир –футбол. Конечно, я разочарован тем, что в данный момент не могу играть, это действительно причиняет мне боль, особенно когда у дела идут неплохо. Я хочу быть там и помогать команде, мы сделали великие дела с тех пор, как я приехал, и теперь нам не хватает только одного элемента: трофея.

Мы боремся за достижение этого, я не закончу, пока не выиграю что-нибудь с этой командой», — приводит слова Ибрагимовича Goal.

В нынешнем сезоне нападающий в 15 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету участие в четырех встречах группового этапа Лиги чемпионов, но без результативных действий. Действующее соглашение Ибрагимовича с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона. 3 октября шведскому футболисту исполнится 41 год.