Ибрагимович: я не закончу карьеру, пока не выиграю трофей с «Миланом»

40-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал одну вещь, из-за которой он не может завершить карьеру.
«Моё будущее – это футбол, мой мир –футбол. Конечно, я разочарован тем, что в данный момент не могу играть, это действительно причиняет мне боль, особенно когда у дела идут неплохо. Я хочу быть там и помогать команде, мы сделали великие дела с тех пор, как я приехал, и теперь нам не хватает только одного элемента: трофея.
Мы боремся за достижение этого, я не закончу, пока не выиграю что-нибудь с этой командой», — приводит слова Ибрагимовича Goal.
В нынешнем сезоне нападающий в 15 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету участие в четырех встречах группового этапа Лиги чемпионов, но без результативных действий. Действующее соглашение Ибрагимовича с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона. 3 октября шведскому футболисту исполнится 41 год.
- 28 февраля 2022
-
07:03
-
06:46
-
06:38
-
05:54
-
05:46
-
04:21
-
03:58
-
03:14
-
00:54
-
00:48
-
00:41
-
00:38
-
00:34
-
00:17
-
00:04
- 27 февраля 2022
-
23:42
-
23:40
-
23:25
-
23:14
-
23:12
-
23:05
-
22:49
-
22:42
-
22:28
-
22:25
-
22:13
-
22:00
-
21:43
-
21:42
-
21:26
-
21:05
-
21:00
-
20:54
-
20:53
-
20:39