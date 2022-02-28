Пеллегрини прокомментировал поражение в матче с «Севильей»

27 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Бетис». Хозяева одержали победу – 2:1.

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение своей команды.

«Мы провели два совершенно разных тайма. В первой половине матча мы играли очень плохо и не били по воротам, «Севилья» контролировала ход игры, прессинговала и дважды забила. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше, у «Севильи» был всего один момент, а мы не смогли забить сразу в нескольких эпизодах.

Во втором тайме все увидели привычный «Бетис», я доволен этим отрезком. Не знаю, что случилось с нами в начале матча», – приводит слова чилийского специалиста Marca.