Хави назвал футболиста «Барселоны», который напоминает ему по игре Иньесту

42-летний испанский специалист Хави, возглавляющий «Барселону», после победы над «Атлетиком» (4:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании поделился мнением о выступлении 19-летнего хавбека каталонского клуба Педри.

«Педри? Его ключевая особенность то, как он понимает игру, как он проходит между линиями, как он разворачивает игру. Он очень напоминает мне Андреса Иньесту. Он замечательный. Я не видел много таких талантов, как он», — приводит слова Хави Goal.

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В текущем сезоне Педри принял участие в 13 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его трансферная стоимость оценивается в € 80 млн, а контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2026 года.