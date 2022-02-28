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Хави: в матче с «Атлетиком» мы увидели того Дембеле, которого всегда хотели видеть

Хави: в матче с «Атлетиком» мы увидели того Дембеле, которого всегда хотели видеть
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о нападающем Усмане Дембеле, чей контракт с командой истекает в конце сезона. Французский футболист в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (4:0) отметился голом и двумя результативными передачами.

«Может ли Дембеле остаться в «Барселоне»? Это не моё дело, я не буду это комментировать. Это зависит от Усмана и клуба. Он — профессионал, я всегда его защищал. В матче с «Атлетиком» мы увидели того Дембеле, которого всегда хотели видеть», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

Дембеле забивает второй гол «Барселоны» в ворота «Атлетика»:

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