Доменико Тедеско отреагировал на возможное исключение «Спартака» из Лиги Европы

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско поделился мнением о возможном исключении «Спартака» из Лиги Европы УЕФА.
«Что касается бойкота, на мой взгляд, он всегда бьёт не по тем людям. В первую очередь это касается спортсменов и болельщиков. Мне хотелось бы, чтобы этот матч проходил при других обстоятельствах. Нынешняя ситуация ужасна, так вопросы решать нельзя ни в коем случае», — приводит слова Тедеско Sportbuzzer.
Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы «Спартак» должен сыграть с «РБ Лейпциг». Московский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы как победитель своей группы, в которой были также «Наполи», «Лестер» и «Легия». «РБ Лейпциг», занявший на групповом этапе Лиги чемпионов третье место, прошёл стадию плей-офф Лиги Европы (1/16 финала), где одолел «Реал Сосьедад».
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