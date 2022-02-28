Источник: экс-защитник «Зенита» Кришито подписал 2-летний контракт с клубом МЛС

Капитан и защитник итальянского «Дженоа» Доменико Кришито согласовал 2-летний контракт с клубом МЛС «Торонто». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».

По сведениям источника, 35-летний футболист присоединится к новой команде в марте. Кришито — воспитанник «Дженоа». Также он выступал в академии «Ювентуса», а с 2011 по 2018 год играл в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга. В 2018 году Кришито вернулся в «Дженоа», за который в общей сложности провёл 269 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 13 голевых передач. Соглашение футболиста с итальянским клубом истекало в 2023 году.



На счету Кришито также 26 матчей в составе сборной Италии. За свою карьеру он выиграл пять трофеев — все в составе «Зенита».