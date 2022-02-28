Нападающий «Милана» признался, что хочет войти в историю клуба
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Нападающий «Милана» Рафаэль Леау в ближайшее время должен подписать новое соглашение с итальянским клубом.
«Я хочу остаться здесь и хочу войти в историю этого клуба», — приводит слова Леау журналист Николо Скира в «твиттере» со ссылкой на DAZN.
По сведениям источника, переговоры между «Миланом» и 22-летним Леау по новому контракту находятся в завершающей стадии. Действующее соглашение, которое истекает в 2024 году, будет продлено до 2026 года. Леау будет получать € 4,5 млн + бонусы в год.
В нынешнем сезоне нападающий в 23 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету гол и результативная передача в четырех встречах группового этапа Лиги чемпионов.
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