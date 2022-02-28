Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Милана» признался, что хочет войти в историю клуба

Нападающий «Милана» признался, что хочет войти в историю клуба
Комментарии

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау в ближайшее время должен подписать новое соглашение с итальянским клубом.

«Я хочу остаться здесь и хочу войти в историю этого клуба», — приводит слова Леау журналист Николо Скира в «твиттере» со ссылкой на DAZN.

По сведениям источника, переговоры между «Миланом» и 22-летним Леау по новому контракту находятся в завершающей стадии. Действующее соглашение, которое истекает в 2024 году, будет продлено до 2026 года. Леау будет получать € 4,5 млн + бонусы в год.

В нынешнем сезоне нападающий в 23 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету гол и результативная передача в четырех встречах группового этапа Лиги чемпионов.

Новость по теме
Ибрагимович: я не закончу карьеру, пока не выиграю трофей с «Миланом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022