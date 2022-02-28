«Барселона» заинтересована в подписании защитника «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» в ближайшее трансферное окно может сделать предложение по защитнику «Манчестер Юнайтед» Эрику Бейи, чтобы укрепить линию обороны. Об этом сообщает Le10sport со ссылкой на Daily Star.

27-летний Бейи стал игроком английского клуба в 2016 году, перейдя из «Вильярреала» за € 38 млн. В нынешнем сезоне уроженец Кот-д'Ивуара принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Бейи с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 8 млн.

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в 27-м туре английской Премьер-лиги:

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