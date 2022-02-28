«Ювентус» сделал Погба главной трансферной целью на межсезонье

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не будет продлевать истекающий в конце сезона контракт с английской командой. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский «Ювентус» сделал 28-летнего футболиста главной трансферной целью на летнее трансферное окно и готов вернуть Погба в команду, за которую он выступал с 2012 по 2016 год.



В нынешнем сезоне Погба в 14 матчах английской Премьер-лиги забил гол и отдал восемь результативных передач. Рыночная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в € 55 млн.

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги:

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