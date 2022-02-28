Хендерсон: надеюсь, победа в Кубке лиги придаст «Ливерпулю» сил на остаток сезона
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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу в финальном матче Кубка английской лиги с «Челси» (0:0, 11:10 — по пенальти).
«Это было великолепно. Выигрывать трофеи с эти клубом невероятно. Когда дело доходит до пенальти, всегда непросто. Последний раз мы завоёвывали Кубок лиги 10 лет назад, с ума сойти! Мы провели особенный день. Никогда нельзя принимать как должное то, что играешь за «Ливерпуль». Болельщики заслужили эту победу. Надеюсь, этот успех придаст нам сил на остаток сезона», — приводит слова Хендерсона BBC.
В полуфинале Кубка английской лиги сезона-2021/2022 лондонский «Челси» в двухматчевом противостоянии одолел «Тоттенхэм Хотспур» (2:0, 1:0), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Арсенала» (0:0, 2:0).
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