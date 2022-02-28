Борис Игнатьев: ФИФА приняла решение по сборной России, которое должно нас устраивать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о решении ФИФА в отношении российской национальной команды. Напомним, сборная России отныне будет выступать в матчах под эгидой ФИФА под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна.



«Я считаю, что ФИФА приняла решение, которое должно нас устраивать. Мы будем участвовать, наши болельщики смогут наблюдать нашу игру, пусть и не на стадионе. Я, честно говоря, ожидал даже более жёстких мер по отношению к нашей команде. Ведь все те футбольные державы, которые очень рьяно выступают за исключение России из крупных международных соревнований, наверняка основываются на каких-то консультациях и обсуждениях. Но ФИФА, по-моему, пошла по своему пути, хотя в какой-то степени и посматривала в сторону тех федераций, которые заявили, что не хотят с нами встречаться», — приводит слова Игнатьева «RT на русском».

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