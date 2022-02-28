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Дуглас Сантос рассказал, в чём Юри Алберто сильнее Сердара Азмуна

Дуглас Сантос рассказал, в чём Юри Алберто сильнее Сердара Азмуна
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сравнил нападающего Юри Алберто с бывшим форвардом сине-бело-голубых Сердаром Азмуном.

«Если говорить про работу с мячом, то это нападающие одного уровня. Юри, как и Сердар, всегда хочет быть первым, стремится забивать. Он достаточно мощный, прилично работает корпусом. Поэтому может выигрывать единоборства в штрафной. Резкий, быстрый, обладает прекрасным голевым чутьём. По его статистике в Бразилии видно, что много забивает.

При этом, судя по тому, что я вижу по нашей совместной работе в «Зените», с Юри мы гораздо больше приобретаем в плане обороны. Вот в этом компоненте он сильнее Азмуна. Значит, мы в плюсе: не потеряем качества в атаке, но много приобретём с точки зрения оборонительных действий. Наша игра после потери мяча улучшится», — рассказал Сантос в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

«Неправильно думать, что «Зенит» может расколоться из-за бразильцев». Интервью с Дугласом «Неправильно думать, что «Зенит» может расколоться из-за бразильцев». Интервью с Дугласом
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