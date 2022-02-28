Дуглас Сантос рассказал, в чём Юри Алберто сильнее Сердара Азмуна

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сравнил нападающего Юри Алберто с бывшим форвардом сине-бело-голубых Сердаром Азмуном.
«Если говорить про работу с мячом, то это нападающие одного уровня. Юри, как и Сердар, всегда хочет быть первым, стремится забивать. Он достаточно мощный, прилично работает корпусом. Поэтому может выигрывать единоборства в штрафной. Резкий, быстрый, обладает прекрасным голевым чутьём. По его статистике в Бразилии видно, что много забивает.
При этом, судя по тому, что я вижу по нашей совместной работе в «Зените», с Юри мы гораздо больше приобретаем в плане обороны. Вот в этом компоненте он сильнее Азмуна. Значит, мы в плюсе: не потеряем качества в атаке, но много приобретём с точки зрения оборонительных действий. Наша игра после потери мяча улучшится», — рассказал Сантос в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
- 28 февраля 2022
-
13:15
-
13:13
-
12:57
-
12:45
-
12:42
-
12:29
-
12:09
-
12:06
-
12:04
-
11:50
-
11:34
-
11:26
-
11:19
-
11:09
-
11:00
-
10:44
-
10:31
-
10:23
-
10:11
-
09:59
-
09:43
-
09:36
-
09:26
-
09:21
-
09:17
-
08:30
-
08:19
-
08:16
-
07:45
-
07:41
-
07:19
-
07:03
-
06:46
-
06:38
-
05:54