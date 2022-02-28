Дуглас Сантос — о продлении контракта с «Зенитом»: финансы не были ключевым фактором
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вспомнил о том, как продлевал соглашение с командой прошлой осенью.
«Мы быстро договорились. Обе стороны знали, что хотят продления контракта. Поэтому не ушло много времени на обсуждение деталей. Всё растянулось где-то на три недели только из-за того, что у меня были переезды. Никак не получалось несколько дней подряд находиться в одном месте, чтобы проговорить какие-то вещи.
Я бы вообще не говорил о финансах, как о ключевом факторе продления контракта. Главное, хотел увидеть, что клуб рассчитывает на меня и доволен моей работой. И я почувствовал – «Зенит» в меня верит», — рассказал Сантос в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
27-летний Сантос стал игроком «Зенита» в 2019 году.
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