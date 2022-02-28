44-летний Джанлуиджи Буффон продлил контракт с «Пармой» до 2024 года

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон продлил контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере». Новое соглашение 44-летнего итальянского вратаря рассчитано до 2024 года.



Напомним, Буффон заключил контракт с «Пармой» прошлым летом. В этом сезоне голкипер провёл в Серии B 23 матча, в 8 из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Ранее Буффон выступал за туринский «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и национальную команду Италии.

«Парма» в 26 матчах набрала 32 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии В сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Лечче» (49). В тройку лидеров соревнований входят «Кремонезе» (49) и «Брешиа» (48).