«Шальке» расторг контракт с «Газпромом»

Немецкий «Шальке» на официальном сайте объявил о досрочном расторжении контракта со своим спонсором — российской транснациональной энергетической компанией «Газпром».
«Совет директоров ФК «Шальке 04» с одобрения наблюдательного совета принял решение о досрочном прекращении партнёрства с «Газпромом». Исполнительный совет и наблюдательный совет ведут переговоры с представителями текущего главного спонсора, и дополнительная информация будет объявлена в установленном порядке», — сказано в заявлении клуба.
«Газпром» был спонсором немецкой команды с 2007 года. Благодаря установлению партнёрских отношений логотип «Газпрома» находился на лицевой стороне спортивной формы клуба. Ранее «Шальке» объявил о том, что уберёт логотип компании со своей формы.
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