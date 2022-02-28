«Зенит» продлил контракт с генеральным директором Александром Медведевым
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заключил новый контракт с санкт-петербургским клубом, сообщает пресс-служба команды. Соответствующее решение было принято Советом директоров клуба. Новое соглашение Медведева с «Зенитом» рассчитано на три года.
Напомним, Медведев занял пост генерального директора «Зенита» в 2019 году. Под руководством Александра Медведева сине-бело-голубые завоевали Кубок России (сезон-2019/2020), стали чемпионами страны (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), выиграли Суперкубок страны (2020,2021).
«Зенит» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39).
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