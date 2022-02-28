Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» продлил контракт с генеральным директором Александром Медведевым

«Зенит» продлил контракт с генеральным директором Александром Медведевым
Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заключил новый контракт с санкт-петербургским клубом, сообщает пресс-служба команды. Соответствующее решение было принято Советом директоров клуба. Новое соглашение Медведева с «Зенитом» рассчитано на три года.

Напомним, Медведев занял пост генерального директора «Зенита» в 2019 году. Под руководством Александра Медведева сине-бело-голубые завоевали Кубок России (сезон-2019/2020), стали чемпионами страны (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), выиграли Суперкубок страны (2020,2021).

«Зенит» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022