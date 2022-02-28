Уже сегодня пройдет новая футбольная игра «Чемпионат Brainboy»!

Вернулась РПЛ, вернулись и мы: сегодня пройдет вторая игра нового сезона квиза «Чемпионат Brainboy». Уже посмотрел первые матчи после возобновления сезона и хорошо знаешь историю футбола? Тогда успей зарегистрироваться на квиз!
Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Есть много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Вас ждёт обновление квиза — один из раундов, который был на Суперфинале, станет регулярным. Но кое-что остается вечным: ведущим по-прежнему будет Даниил Махалин, а призы по-прежнему самые крутые! Стартовый свисток — в 20:00 в Hard Rock Cafe на Новом Арбате.
Не упусти возможность проверить свои знания и получить новые – присоединяйся!
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