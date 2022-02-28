Агент Карраскаля: Хорхе не покинет Россию. Нет ни единого шанса на это

Норман Капуозо, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал, что его клиент не уедет из России.



«Нет ни единого шанса, что Хорхе покинет Россию. Он точно останется в Москве», — приводит слова Капуозо «Рейтинг Букмекеров».

23-летний Карраскаль арендован московским клубом у «Ривер Плейта» до конца сезона с возможностью выкупа. Колумбийский футболист дебютировал за армейцев в игре 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).



ЦСКА в ближайшем матче встретится с «Сочи» в гостях в матче 1/8 финала Кубка России. В ближайшем матче чемпионата России подопечные Алексея Березуцкого сыграют с «Нижним Новгородом» в гостях.



После 19 матчей РПЛ ЦСКА с 33 очками занимает в турнирной таблице четвертую строчку.