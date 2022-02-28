Агент Миранчука сообщил о состоянии здоровья полузащитника

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о состоянии здоровья футболиста.



«Лёша в полном порядке. Готов играть, он восстановился. В заявке на сегодняшний матч «Аталанты», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее Миранчук повредил заднюю поверхность бедра. В последний раз 26-летний футболист выходил на поле 22 января 2022 года в матче 23-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 с римским «Лацио» (0:0). Всего в нынешнем сезоне российский полузащитник в 16 матчах во всех турнирах забил гол и отдал три результативные передачи. Соглашение Миранчука с итальянским клубом истекает в 2024 году.