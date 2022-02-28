Алип: хочу остаться в «Зените», чтобы арендное соглашение стало постоянным контрактом

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип, перешедший в «Зенит» на правах аренды, рассказал о своих целях в санкт-петербургском клубе.



«Хочу остаться в «Зените», чтобы арендное соглашение превратилось в постоянный контракт. Для этого нужно работать над своими слабыми сторонами и прибавлять. Мне нужно более грамотно действовать позиционно. В два защитника я уже давно не играл, надо привыкнуть. В начале атаки тоже нужно прибавлять, я имею в виду первый пас. Ну и поувереннее надо стать», — приводит слова Алипа пресс-служба «Зенита».

Напомним, Алип является воспитанником «Кайрата». Защитник находился на просмотре в российском клубе с первого сбора. В матче с «Мидтьюлланном» Алип забил свой дебютный мяч за команду, принеся санкт-петербургскому «Зениту» победу. В нынешнем сезоне Алип забил 1 гол в 13 матчах во всех турнирах.