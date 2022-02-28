Клуб МЛС хочет подписать Серхио Рамоса
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Защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос входит в сферу интересов «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает Footmercato.
35-летний Рамос в прошлое летнее трансферное окно перешёл во французскую команду на правах свободного агента. За «ПСЖ» испанский защитник принял участие в пяти матчах и забил гол. Ещё 29 матчей футболист пропустил из-за различных травм. Рамоса мучала травма берцовой кости и мышечные проблемы.
Соглашение Рамоса с «ПСЖ» истекает в 2023 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 8 млн.
«ПСЖ» с 62 очками в 26 матчах занимает в турнирной таблице чемпионата Франции первое место. «Марсель», который располагается на второй позиции, отстаёт от команды Маурисио Почеттино на 15 очков.
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