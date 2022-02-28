Александр Бедарев покинул пост главы департамента корпоративных коммуникаций «Локомотива»
Поделиться
Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе Александра Бедарева с поста главы департамента корпоративных коммуникаций клуба. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Пресс-службой железнодорожников продолжит руководить Вадим Аминов, который занимает эту должность с марта 2021 года.
«Локомотив» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39). Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».
В следующем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча пройдёт 6 марта на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Комментарии
- 28 февраля 2022
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:49
-
15:39
-
15:27
-
15:15
-
15:15
-
15:02
-
14:48
-
14:33
-
14:22
-
14:21
-
14:13
-
14:06
-
13:33
-
13:28
-
13:24
-
13:15
-
13:13
-
12:57
-
12:45
-
12:42
-
12:29
-
12:09
-
12:06
-
12:04
-
11:50
-
11:34
-
11:26
-
11:19
-
11:09
-
11:00
-
10:44
-
10:31
Партнерский контент