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Александр Бедарев покинул пост главы департамента корпоративных коммуникаций «Локомотива»

Александр Бедарев покинул пост главы департамента корпоративных коммуникаций «Локомотива»
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Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе Александра Бедарева с поста главы департамента корпоративных коммуникаций клуба. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Пресс-службой железнодорожников продолжит руководить Вадим Аминов, который занимает эту должность с марта 2021 года.

«Локомотив» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39). Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

В следующем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча пройдёт 6 марта на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

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