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Президент «РБ Лейпциг»: предполагаем, что матчи со «Спартаком» будут отменены

Президент «РБ Лейпциг»: предполагаем, что матчи со «Спартаком» будут отменены
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Президент «РБ Лейпциг» Оливер Минтцлафф высказался на тему предстоящих матчей с московским «Спартаком» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы продолжаем поддерживать тесный контакт с ассоциациями и полностью доверяем УЕФА и их решениям. Мы предполагаем, что игры будут отменены», — приводит слова Минтцлаффа пресс-служба немецкой команды в «твиттере».

Ранее стало известно, что УЕФА может исключить российскую команду из еврокубка сегодня, 28 февраля. Если это случится, то «РБ Лейпциг» автоматически выйдет в четвертьфинал Лиги Европы.

УЕФА обязал российские клубы к проведению домашних матчей на нейтральном поле. В качестве приоритетного варианта для проведения встречи красно-белые рассматривают Баку (Азербайджан).

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